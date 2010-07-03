Глава МГИК проведет личный прием граждан

Фото: Агентство "Москва"

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов приглашает кандидатов в депутаты Мосгордумы прийти на личный прием и высказать все замечания по работе окружных избирательных комиссий сегодня, начиная с 15:00.

"Я предлагаю кандидатам встретиться и поговорить. Обсудить существующие вопросы, постараться снять все претензии и устранить недопонимание. Я готов встречаться со всеми в формате личного приема, кто готов конструктивно обсуждать ход кампании и имеет конкретные предложения и замечания. Понедельник – приемный день председателя комиссии. С 15:00 я готов встречаться и приглашаю всех желающих", – отметил Горбунов.

Личный прием председателя Мосгоризбиркома проходит в порядке живой очереди и не предусматривает групповых совещаний и обсуждений. К личному приему граждан представители СМИ не допускаются.

"Напоминаю, что все кандидаты получили итоговые протоколы с перечнем нарушений и у всех назначены заседания комиссий для рассмотрения аргументов. Прошу всех кандидатов ответственно подойти к заседанию и подготовить аргументы для рассмотрения на комиссиях", – сообщил председатель Мосгоризбиркома.

Готовность встретиться с кандидатами в депутаты, которые считают себя независимыми, также выразила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Предполагается, что встреча пройдет сразу после 22 июля.

Ранее сообщалось, что МГИК зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего документы сдали 292 человека, девяти отказали в регистрации. Все кандидаты получили итоговые протоколы не позднее чем за двое суток до заседания окружных комиссий.

В регистрации ряду кандидатов отказано из-за недействительных подписей. В частности, речь идет о Любови Соболь, Андрее Соколове, Дмитрии Булыкине, Алексее Ретеюме, Сергее Троицком, Сергее Митрохине.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

