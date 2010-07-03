Памфилова встретится с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму

Фото: Агентство "Москва"

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми, сообщает Агентство "Москва".

Предполагается, что встреча пройдет сразу после 22 июля, когда Памфилова вернется к работе в комиссии.

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего на выборы в Мосгордуму было получено 292 заявки от депутатов.

Выборы пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.

В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием, которое впервые применят на выборах депутатов в Мосгордуму. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.

Систему электронного голосования до конца лета протестируют еще три раза. 11 июля на платформе официального портала мэра Москвы проводилось первое тестирование программного обеспечения для электронного дистанционного голосования. В нем приняли участие около 1,8 тысячи студентов. С 5 по 10 июля они записывались через личный кабинет.

Участники эксперимента по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы смогут увидеть учет своего бюллетеня онлайн. При электронном голосовании каждый может стать его "наблюдателем и гарантом безопасности".