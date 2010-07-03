Горбунов предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов до 15 дней

Председатель МГИК Валентин Горбунов считает необходимым увеличить срок проверки подписей кандидатов, которые нужно собрать для участия в выборах, до 15 дней.
Он отметил, что подписи собирают до последнего, а срок проверки по закону ограничен 10 днями.
"Например, 6 июля был последний день сдачи, в этот 10-дневный период попадают четыре выходных. Естественно, это неудобно – создаются проблемы и для системы избирательных комиссий, и для самих кандидатов", – приводит слова Горбунова Агентство "Москва".
По его словам, это позволит спокойно организовать проверку, благодаря лишним пяти дням.
Горбунов напомнил, что в разных округах могут собирать подписи разное количество кандидатов.
"Надо в будущем увеличивать срок для того, чтобы спокойно можно было разобраться, выслушать претензии кандидатов, заслушать возражения", – сказал он.
Как стало известно ранее, Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Всего на выборы в Мосгордуму было получено 292 заявки от депутатов.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представители будут наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг.
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