Иранский парламент опроверг рассмотрение закона о выходе из ДНЯО

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Иранский парламент опроверг информацию о том, что Тегеран рассматривает закон о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за атаки Израиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Mehr.

В парламенте уточнили, что информация СМИ о рассмотрении законопроекта о выходе из ДНЯО не соответствует действительности.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о готовности своей страны подписать соглашение, которое подтвердит отсутствие у Ирана ядерного оружия. Он напомнил о действующем в исламской республике принципе о недопустимости использования такого оружия.

При этом, по его словам, если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то Тегеран не пойдет на такую сделку. Аракчи также сделал акцент на позиции Израиля, согласно которой страна отвергает любые соглашения по ядерной программе Тегерана. Он назвал очевидным факт того, что израильские власти не заинтересованы в переговорах и дипломатии.

Обострение конфликта между странами произошло 13 июня после атаки Израиля по территории Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибли 224 человека, пострадали 1 277.