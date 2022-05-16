В РФ дадут адекватный ответ на выпады премьер-министра Польши – Захарова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша получит адекватный ответ на выпады премьер-министра страны против России.

"Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ", – сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Также он сравнил "русский мир" с раковой опухолью.

До этого польский премьер предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам. По его мнению, исключение можно сделать только для гуманитарных виз. Он также считает, что выдача виз возможна для россиян, желающих уехать из России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

