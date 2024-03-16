Явка на выборах президента РФ на участках составила более 58%

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Более 58% избирателей проголосовали на участках на президентских выборах в РФ согласно итогам второго дня голосования. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

"Ход голосования: 58,73%", – указано на сайте по состоянию на 23:00 по московскому времени.

В Москве на президентских выборах свой голос отдали почти 4,3 миллиона человек. Всего было выдано 4 286 496 бюллетеней, из которых ДЭГ – 3 188 462, бумажные бюллетени – 1 098 034.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК