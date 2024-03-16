Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию соотечественников

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека в связи с нарушением международных норм из-за воспрепятствования голосованию россиян за границей. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе посещения приграничного пункта для голосования в Ивангороде Москалькова отметила, что в регионах на северо-западе страны организованы участки, на которых могут проголосовать россияне, сталкивающиеся с воспрепятствованием реализации ими своего избирательного права.

Москалькова подчеркнула, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, чтобы обратить внимание мирового сообщества на нарушение международных норм права и принять меры для того, чтобы пресечь подобные нарушения в будущем.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.