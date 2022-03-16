Бастрыкин поручил возбудить дело после привлечения Рогозина к ответственности на Украине

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

Дело планируют открыть по двум статьям.

"Возбудить уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и статьей 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей)", – заявили в ведомстве.

Сотрудники российского ведомства должны будут провести действия для получения доказательств по уголовному делу.

Генеральная прокуратура Украины заочно обвинила Рогозина в посягательстве на территориальную целостность страны. Кроме того, главе госкорпорации вменяют пособничество в ведении агрессивной войны.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьева на Украине. По данным СК, основанием для такого решения стало ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР. По некоторым данным, Соловьева обвиняют в публичных призывах к изменению границы Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.