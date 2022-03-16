Посольство РФ запустило горячую линию для россиян, подвергшихся нападкам в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посольство РФ в США запустило горячую линию для россиян, подвергшихся нападкам в Штатах.

"В связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне конфликта на Украине посольством создан специальный канал связи", – говорится в телеграм-канале диппредставительства.

Россияне, которые подвергаются оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью, могут обратиться на специальную горячую линию по номеру (202) 412-92-28. Также для этого предусмотрен специальный адрес электронной почты rusemb_hotline@inbox.ru. При обращении следует указывать контактные данные.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на российское посольство в США, новый пакет американских санкционных мер в отношении России, введенный 15 марта, загоняет отношения Москвы и Вашингтона в тупик. Это препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между двумя странами, считают в дипмиссии. Там также пообещали, что Москва не оставит без внимания и ответа подобные выпады.

Накануне власти США ввели новые санкции в отношении еще 15 российских и белорусских физических лиц. Новые рестрикции затронули представителей российского военного руководства, в частности главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева и нескольких заместителей министра обороны РФ.

В санкционный список была включена жена президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина. Также документ был дополнен 38 различными возможными вариантами написания имени и фамилии белорусского лидера.

Кроме того, в санкционный список попали прокурор Аргуна (Чечня) Джабраил Ахматов, начальник ГИБДД Курчалоевского района Чечни Хусейн Хутаев, следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов и судья Басманного суда Москвы Наталья Мушникова.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.