Политолог прокомментировал появление таинственных шаров в небе над США

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Политолог, американист Малек Дудаков прокомментировал появление таинственных шаров в небе над Соединенными Штатами. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Ситуация с китайскими аэростатами, я думаю, будет развиваться, потому что, как мы видим сейчас, Пентагон уже обвиняет Китай в том, что он годами запускает эти самые аэростаты. А Китай теперь обвиняет США в том, что у него тоже есть своя параллельная программа по запуску разведывательных аэростатов", – отметил эксперт.

По словам политолога, ситуация с аэростатами будет иметь продолжение. Однако он считает, что на эту историю не стоит сильно обращать внимания, так как между Штатами и Китаем есть фундаментальные разногласия по Тайваню, Южно-Китайскому морю, а также по противостоянию в Тихом океане.

Дудаков отметил, что именно эти противоречия являются определяющими в отношениях США и Китая, а не инциденты с таинственными шарами или аэростатами Штатов в КНР и Северной Корее.

Ранее американист Александр Домрин заявил, что военные обнаружили "шары-разведчики", когда в Пекине должны были состояться важные американо-китайские переговоры.

Домрин уточнил, что над Соединенными Штатами всегда летали шары и собирали информацию. По его мнению, если военные сбили очередной китайский летательный аппарат, это можно считать троллингом американцев и их ближайших союзников, включая Канаду.

4 февраля этого года военные США сбили аэростат в прибрежной зоне, который принадлежал КНР. После проведения операции обломки летательного аппарата были собраны из воды. В Госдепе изучили обломки и заявили, что аэростат был оснащен техникой для разведки.

В МИД Китая выразили недовольство действиями Соединенных Штатов. В ведомстве заявили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы. Кроме того, уничтожение летательного аппарата было серьезным нарушением международной практики, а на территорию США аппарат попал случайно.

10 февраля военные США сбили аэростат над Аляской, который летел на высоте около 12 тысяч метров и, по заявлением властей США, представлял угрозу безопасности для гражданских рейсов.



Военные США сбили аэростат над Аляской

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