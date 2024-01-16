В Крыму пригрозили увольнением игнорирующим поручения по ЧС чиновникам

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Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, которые не отреагировали на обращения по компенсациям жителей после шторма в конце 2023 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В случае выяснения, что жители правы, работа должностных лиц будет закончена на месте, всех ответственных за ситуацию – начальника "Крымэнерго", руководителя района или города и главы администрации", – указал он.

По словам главы полуострова, в ближайшее время примут решение о включении в зону ЧС после шторма Симферополя. Как уточнил Аксенов, сегодня поступило 400 подписей по Каменскому массиву. Наибольшее количество жалоб на скачки напряжения в электросетях было получено от жителей Симферопольского района.

"Поручил руководству "Крымэнерго" и структурных подразделений предприятия до следующей недели, не дожидаясь замены трансформаторных подстанций, определить и предложить варианты технических решений, которые позволят стабилизировать ситуацию. Работы необходимо организовать в кратчайшие сроки хозспособом", – отметил Аксенов.

26 ноября 2023 года берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Некоторое время электричество не поступало потребителям не только на юге России, но и в ДНР и ЛНР. По предварительным данным, только в Крыму стихия нанесла ущерб на 39,7 миллиарда рублей. А ущерб пляжной инфраструктуре Сочи составил свыше 200 миллионов рублей.

Жертвами прошедшего шторма в Крыму стали 5 человек, еще 12 пострадали. Один из них погиб в селе возле Судака, а второй жертвой стихии в Керченском проливе стал моряк. Кроме того, в соседнем Краснодарском крае обнаружили еще двух погибших из-за непогоды – в Сочи и Новороссийске.

Четвертого погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске