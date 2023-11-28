Глава Крыма доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в республике

Фото: телеграм-канал SHOT

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры на полуострове из-за шторма. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, разговор с главой государства состоялся накануне. Президент поручил правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра.

Аксенов сообщил, что первые средства для восстановительных работ перечислят в регион уже к полудню вторника, 28 ноября.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели на территории десяти муниципальных образований Крыма, еще на трех – режим угрозы ЧС.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправиться в регионы на юге России, пострадавшие во время шторма. Также Песков рассказал, что президент утром 27 ноября заслушал доклады о стихийных бедствиях в южных регионах России и потребовал от правительства оказать помощь жителям пострадавших от непогоды городов, а также посодействовать в устранении последствий.

По последним данным, без электроснабжения на юге России остались 346 тысяч потребителей. В Крыму без электричества остаются около 100 тысяч потребителей, в ДНР – 80 тысяч, в ЛНР – 136 тысяч. Там восстановление завершится в среду, 29 ноября, к обеду.

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