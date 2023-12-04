Ущерб от непогоды в Сочи превысил 200 млн руб

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре Сочи в результате ноябрьских ливней и штормов, превысил 200 миллионов рублей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что стихия повредила некоторые пляжи курорта, их до сих пор восстанавливают. При этом первые зимние пляжи уже восстановлены на 80% и гостеприимно встречают сочинцев и туристов. Готова инфраструктура для отдыха и прогулок.

Копайгородский добавил, что морские набережные во всех районах Сочи привели в порядок в первую очередь. На остальных прибрежных территориях работа кипит круглосуточно.

В воскресенье, 26 ноября, на побережье Черного моря произошли ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Ряд районов Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Уже 27 ноября в Сочи прошли град, ливни и шторм. На фоне непогоды было объявлено штормовое предупреждение. Жертвой урагана в городе стал один человек.

Позже еще одно тело обнаружили в Новороссийске. Как уточнил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, жертвы непогоды были отдыхающими. В прокуратуре региона добавили, что число погибших на Кубани и в Крыму выросло до четырех человек.

Рейсы в аэропорту Сочи задержаны