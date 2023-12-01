Число жертв из-за шторма в Крыму увеличилось до 5 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жертвами прошедшего шторма в Крыму стали 5 человек, еще 12 пострадали. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Руководитель региона подчеркнул, что всего стихия затронула 320 населенных пунктов республики в 18 муниципалитетах. Из-за нарушения электроснабжения в 273 из них без электричества остались свыше 500 000 человек.

В частности, было затоплено 159 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 193 приусадебных участка и 60 дачных домов в 3 районах Крыма. Зафиксированы происшествия с ограничением подачи тепла, а также с повреждением кровли зданий.

Больше всего пострадали пляжи, набережные и сооружения для укрепления берега в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Феодосии и Керчи, а также в сельских приморских пунктах, сказал он.

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. <...> В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе 6 детей", – подчеркнул Аксенов.

По последним данным на утро 1 декабря, без электричества еще остаются 1 600 абонентов. Специалисты освободили от воды 60 частных домов, 2 многоквартирных здания, 38 дачных домов и 83 приусадебных участка, указал глава Крыма.

Ранее говорилось о том, что на территории республики погиб один человек. Это произошло в поселении возле Судака. Позднее стало известно об еще одном погибшем – моряк стал жертвой шторма в Керченском проливе. Кроме того, в соседнем Краснодарском крае обнаружили еще двух погибших из-за непогоды – в Сочи и Новороссийске.



26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Некоторое время электричество не поступало 346 тысячам потребителей на юге России, в Крыму – около 100 тысячам потребителей, в ДНР – 80 тысячам, в ЛНР – 136 тысячам.

По предварительным данным, только в Крыму стихия нанесла ущерб на 39,7 миллиарда рублей. Затем стало известно о том, что шторм в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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