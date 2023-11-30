МЧС Крыма предварительно оценило ущерб от шторма почти в 40 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС Крыма предварительно оценило ущерб, который нанесла стихия республике, в 39,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр регионального ведомства Сергей Садаклиев в своем телеграм-канале.

"На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей", – написал он.

Ранее ведомство объявило новое штормовое предупреждение на 1–3 декабря. Там уточнили, что в эти дни прогнозируется усиление юго-западного ветра до скорости 15–20 метров в секунду, местами ожидается до 25 метров в секунду.

По последним данным, после прошлого шторма около 9,3 тысячи человек до сих пор остаются без света. 29 ноября энергетики смогли подать электричество более 41 тысяче местных жителей.

Стихия пришла в Крым 26 ноября. Берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы республики оказались без электричества, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории.

Иногда скорость ветра на полуострове доходила до 144 километров в час. Из-за шторма в Крыму и на Кубани погибли 4 человека.

Железнодорожное сообщение между Москвой и Крымом возобновлено