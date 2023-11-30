МЧС объявило новое штормовое предупреждение в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Региональное управление МЧС РФ по Крыму объявило в республике штормовое предупреждение на 1–3 декабря, уточняет пресс-служба местного ГУ МЧС.

В Крыму в эти дни ожидается усиление юго-западного ветра до скорости 15–20 метров в секунду, а местами – до 25 метров в секунду, уточнили в пресс-службе.

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов", – предупредили в ведомстве.

Это третье штормовое предупреждение за неделю, до этого оно объявлялось 28 и 29 ноября. Всего, по последним данным, после прошедшего шторма около 9 300 жителей республики все еще остаются без света. 29-го числа энергетики смогли подать электричество более 41 000 жителей.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории.

В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час. Из-за шторма в Крыму и на Кубани погибли 4 человека.

Ранее стало известно, что ущерб от стихийного бедствия в Крыму превысил 1,3 миллиарда рублей. Вместе с тем муниципальные образования полуострова называют ущерб в 802 миллиона. Из них 250 миллионов рублей – по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе.

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