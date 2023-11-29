Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

Фото: ТАСС/АР

Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 миллиарда рублей, сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов, которого цитирует ТАСС.

Эту информацию уже подтвердили исполнительные органы. Муниципальные образования называют ущерб в 802 миллиона. Из них 250 миллионов рублей – по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что по состоянию на 08:00 29 ноября режим ЧС введен на территории 15 муниципальных образований.

Речь идет о городских округах Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, а также Советском, Красногвардейском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.

Угроза ЧС введена на территории трех муниципальных образований: городского округа Судак, Первомайского и Бахчисарайского районов.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправиться в регионы на юге России, пострадавшие во время шторма. Также Песков рассказал, что президент утром 27 ноября заслушал доклады о стихийных бедствиях в южных регионах России и потребовал от правительства оказать помощь жителям пострадавших от непогоды городов, а также посодействовать в устранении последствий.

По последним данным, без электроснабжения на юге России остались 346 тысяч потребителей.



Четыре человека погибли от стихии на Кубани и в Крыму