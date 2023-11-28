Смерчи спрогнозировали над морем в Сочи 28 ноября

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Смерчи ожидаются до окончания вторника, 28 ноября, над морем в Сочи от микрорайона Магри до поселка Веселое в Адлерском районе, сообщается в телеграм-канале администрации города.

"По сообщению метеорологов, до конца дня 28 ноября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме", – поделились в администрации.

Жителей и гостей города призвали воздержаться от отдыха у воды. В случае ЧС администрация попросила звонить по номеру 112.

Как уточнил в эфире радио КП синоптик Юрий Варакин, шторм, который накрыл юг России, может настигнуть еще четыре региона. По его словам, в настоящее время основной удар по осадкам сместился на Валдай, Тверскую, Ивановскому и Ярославскую области.

Варакин добавил, что обычно циклоны повторяются за зиму от трех до пяти раз, однако сейчас шторм был особенно сильным. Синоптик объяснил это явление слишком ранним приходом холода на сушу, когда само Черное море еще не остыло.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что аэропорт в Сочи работает в штатном режиме. Отмен рейсов в город и из него за минувший день по погодным условиям не выявили.

В воскресенье, 26 ноября, на побережье Черного моря произошли ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Ряд районов Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Уже 27 ноября в Сочи прошли град, ливни и шторм. На фоне непогоды было объявлено штормовое предупреждение. Жертвой урагана в городе стал один человек.

Позже еще одно тело обнаружили в Новороссийске. Как уточнил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, жертвы непогоды были отдыхающими. В прокуратуре региона добавили, что число погибших на Кубани и в Крыму выросло до четырех человек.

Рейсы в аэропорту Сочи задержаны