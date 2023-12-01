Почти все задержанные из-за непогоды поезда ввели в график

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

Почти все задержанные поезда по причине непогоды введены в график. Об этом заявили в телеграм-канале Минтранса России.

"Движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что специалисты до сих пор занимаются укреплением береговой линии и восстановлением путей. При этом министерство отметило, что уже 30 ноября удалось возобновить с небольшими ограничениями перевоз грузов и пассажиров в Черноморском побережье благодаря улучшению погодных условий.

В Минтрансе добавили, что ограничений в движении поездов по федеральным трассам из-за погодных условий не наблюдается.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

По предварительным данным, только в Крыму стихия нанесла ущерб на 39,7 миллиарда рублей. Затем стало известно о том, что шторм в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального уровня.



Железнодорожное сообщение между Москвой и Крымом возобновлено