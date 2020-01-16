Медведев поблагодарил членов кабмина за работу

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Дмитрий Медведев поблагодарил членов правительства за работу, отметив, что удалось сделать многое. Свое обращение он разместил в Facebook.

"Благодарен всем членам правительства, аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться", – написал Медведев.

Он подчеркнул, что правительство действовало в интересах людей и ему многое удалось.

"Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов правительства. Об этом говорил и президент нашей страны", – добавил Медведев.

Накануне правительство РФ в полном составе подало в отставку. Как заявил Медведев, решение связано с намерением Владимира Путина вынести на референдум поправки в Конституцию относительно структуры правления в России.

В четверг, 16 января, Путин назначил Медведева на новую должность заместителя председателя Совбеза РФ.