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15 декабря, 08:48

Политика

Нарышкин заявил, что не общался с главой ЦРУ в контексте ударов по РФ и ответа "Орешником"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не обсуждал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом атаки Украины дальнобойными комплексами по российской территории и ответ "Орешника" на эти удары. Об этом глава СВР сам сказал в беседе с РИА Новости.

Достаточное число ракет "Орешник" фактически отменяет необходимость применять ядерное оружие, отметил ранее Владимир Путин. Поэтому, по его мнению, нужно укреплять не ядерную доктрину, а новую гиперзвуковую ракету.

Глава государства также обратил внимание, что Россия была вынуждена применить этот ракетный комплекс в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Путин заявил, что "Орешник" не имеет аналогов в мире

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