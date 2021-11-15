США и Франция обсудили "внушающую беспокойство" военную деятельность России

04:21
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с французским коллегой внушающую обеспокоенность военную деятельность России на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
"Блинкен разговаривал вчера с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и обсуждал сообщения о внушающей беспокойство военной деятельности России на Украине и близ нее, а также общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении Госдепа, цитату из которого приводит РИА Новости.
Ранее Bloomberg сообщил, что американские чиновники предупредили европейских коллег о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения на территорию Украины. Речь идет о военной операции, информация о которой якобы есть у Соединенных Штатов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что это уже не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением российских вооруженных сил на территории РФ. Он также подчеркнул, что в Кремле неоднократно говорили, что передвижение ВС России на своей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность.
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