Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Совета Федерации

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вернула в Россию из сирийских лагерей беженцев 34 ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

Борт ВКС РФ с детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на 15 октября. Среди 34 детей 23 мальчика и 11 девочек в возрасте от 4 до 16 лет, уточнили в пресс-службе омбудсмена. Некоторые из детей родились уже в Сирии.

Помощь в вывозе детей в Россию оказали военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии. Помимо этого, на протяжении всего маршрута группа детей находилась в сопровождении врачей детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ.

После медобследования в одной из московских федеральных клиник детей устроят под опеку их родственников. Уточняется, что они поедут в 10 разных регионов России.

Всего с 2018 года из Ближневосточного региона удалось вернуть в Россию 513 детей, отметили в пресс-службе Львовой-Беловой.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

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