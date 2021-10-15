Япония выразила протест из-за поездки Хуснуллина и Григоренко на Курилы

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Японские власти выразили протест России из-за поездки на остров Итуруп Курильской гряды заместителей председателя правительства РФ Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий", – приводит его слова ТАСС.

Во вторник, 12 октября, правительство РФ сообщило , что Григоренко и Хуснуллин отправились на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина. Среди пунктов программы рабочей поездки было посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса на Итурупе.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Москва не согласна с таким заявлением.

До этого Песков отмечал, что именно мирный договор может поставить точку в споре России и Японии о принадлежности Южных Курил. По его словам, во время переговоров на самых разных уровнях Москва неоднократно доводила до Токио свою позицию по этому вопросу.

В июле этого года в рамках рабочей поездки Итуруп посетил глава российского правительства. После этого МИД Японии выразил протест послу РФ Михаилу Галузину.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.