В Кремле оценили заявление премьера Японии о Курилах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это территория Российской Федерации. Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе (на уровне. – Прим. ред.) президента Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня", – сказал он.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что вопрос принадлежности южной части Курил необходимо решать, не оставляя его следующим поколениям.

До этого Песков выразил мнение, что именно мирный договор может поставить точку в споре России и Японии о принадлежности Южных Курил. По его словам, во время переговоров на самых разных уровнях Москва неоднократно доводила до Токио свою позицию по этому вопросу.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

