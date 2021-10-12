В Совфеде прокомментировали заявление премьера Японии о Курилах

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Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. Об этом сообщает RT.

"От того, что он говорит, суверенитет не распространяется... Это суверенная территория РФ, которая хорошо защищена и не может быть возвращена Японии", – заявил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что решение по этим территориям было принято по окончании Второй мировой войны.

Цеков добавил, что в Токио заинтересованы в мирном договоре и урегулировании отношений не меньше, чем в Москве.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что вопрос принадлежности южной части Курил необходимо решать, не оставляя его следующим поколениям.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что именно мирный договор может поставить точку в споре России и Японии о принадлежности Южных Курил. По его словам, во время переговоров на самых разных уровнях Москва неоднократно доводила до Токио свою позицию по этому вопросу.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

