Премьер Японии заявил, что суверенитет Токио распространяется на южную часть Курил

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Суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил, заявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов нижней палаты парламента этой страны.
"Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов", – приводит слова политика ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что именно мирный договор может поставить точку в споре России и Японии о принадлежности Южных Курил. По его словам, во время переговоров на самых разных уровнях Россия неоднократно доводила до Японии свою позицию по этому вопросу.
Япония считает, что претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов после заключения мирного договора.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, но Япония так и не отказалась от претензий на все острова. По окончании Второй мировой войны мирный договор подписан не был. Согласно позиции Москвы, Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам конфликта и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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