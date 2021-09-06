В правительстве Японии высказались об особом налоговом режиме на Курилах

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В правительстве Японии считают, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах, противоречит позиции Токио. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

"Это противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам, а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне", – приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что совместная экономическая деятельность России и Японии должна осуществляться без ущемления юридической позиции Токио.

При этом Като подчеркнул, что японское правительство по-прежнему готово продолжать вести с Москвой диалог на тему совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что налоговый режим на Курилах, который предусматривает набор льгот и стимулов для бизнеса, планируют создать до конца этого года.