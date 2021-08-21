Трутнев сообщил о планах создать на Курилах "практически офшор"

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Российское правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, заявил в беседе с РБК вице-премьер Юрий Трутнев.

"Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе – не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов", – сказал он.

Трутнев добавил, что также в планах отсутствие каких-либо проверок в течение минимум десяти лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары.

После посещения рыбоперерабатывающего завода на острове Итуруп и общения с рыбопромышленниками премьер-министр отметил, что обсудит эти предложения с Владимиром Путиным.