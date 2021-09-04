Особый налоговый режим на Курилах планируется ввести до конца 2021 года

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Налоговый режим, который предусматривает набор льгот и стимулов для бизнеса, планируют создать до конца этого года. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью телеканалу РБК.

"Особый налоговый режим мы на Курилах должны ввести до наступления следующего года. Надеюсь, до конца 2021 года мы эту работу проведем", – заявил министр.

Он уточнил, что первый очевидный кандидат на новые проекты – это рыбная отрасль.

"Это минтай, сайра, краб, производство филе, производство консервов. Возможно, даже более технологичные проекты – производство омега-3, фармсубстанций, переработка печени краба", – рассказал Алексей Чекунков.

Второй кандидат, по его словам, – это туризм. В отношении условий для иностранных компаний министр сказал, что "должен быть хороший симбиоз" с российскими инвесторами.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону. Вице-премьер Юрий Трутнев добавил, что также в планах отсутствие каких-либо проверок в течение минимум десяти лет.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары.