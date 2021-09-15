Жители Японии призвали добиться "второго краха" России и вернуть Курилы

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Читатели японской газеты Yomiuri предложили перейти к активным действиям в вопросе Курильских островов после публикации слов Владимира Путина об ответственности Японии за действия во время Второй мировой войны.

В статье приводятся слова президента РФ о том, что недопустимо оправдывать преступников и их чудовищные планы, грозившие всему человечеству. В качестве примера российский лидер привел японских милитаристов.

Один из читателей заявил, что необходимо привести Россию "ко второму краху", чтобы она сама отдала острова. Комментатор не уточнил, что он имел ввиду под "вторым крахом" страны, возможно, распад СССР.

"Японии не нужны идиоты, которые готовы пожать руку, несмотря на такие заявления. Японии надо уйти от лживых иллюзий, укрепить связи с Западом, ввести санкции и оказать давление на Россию", – написал он в комментариях к статье.

Некоторые читатели назвали наступление Советского Союза и разгром Квантунской армии агрессией против Японии.

Ранее японцы высказались за войну с Россией ради возвращения Курил.

Читатели интернет-портала Yahoo News Japan призвали правительство страны сменить политику в отношении спора с Москвой по поводу островов, в частности, заявляли о необходимости перейти к безжалостным действиям и реализовать в отношении РФ санкции.