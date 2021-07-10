Японцев возмутили планы России по газификации Южных Курил

Фото: depositphotos/denisismagilov

Жители Японии с возмущением отреагировали на новости о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах построят терминалы по приему сжиженного природного газа.

После публикаций на эту тему в местных СМИ, некоторые японцы предложили ввести экономические санкции против России, Китая и Южной Кореи, которые якобы "покусились на территорию", передает РИА Новости.

"Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над "северными островами", какими-то "сожалениями" и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьезные санкционные меры!" – написал пользователь одного из новостных порталов с ником yus.

Другие предлагали отказаться от идеи подписания с Россией мирного договора и осуществлять экономическое сотрудничество с ней только "в выгодных для японского бизнеса" проектах.

"Разве еще со времен Синдзо Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими "северными островами" не добьемся? Ведь Россия нам ясно на это указывала", – отметил oka.

На прошлой неделе пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что острова Кунашир и Итуруп планируют газифицировать в 2023 году. На них также запустят систему приема, хранения и регазификации СПГ.

Ранее депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки заявил, что территориальные разногласия между Японией и Россией по вопросу южных Курильских островов могут быть решены, лишь пока Владимир Путин остается на посту президента РФ.