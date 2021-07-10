Японцев возмутили планы России по газификации Южных Курил

03:44
Фото: depositphotos/denisismagilov
Жители Японии с возмущением отреагировали на новости о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах построят терминалы по приему сжиженного природного газа.
После публикаций на эту тему в местных СМИ, некоторые японцы предложили ввести экономические санкции против России, Китая и Южной Кореи, которые якобы "покусились на территорию", передает РИА Новости.
"Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над "северными островами", какими-то "сожалениями" и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьезные санкционные меры!" – написал пользователь одного из новостных порталов с ником yus.
Другие предлагали отказаться от идеи подписания с Россией мирного договора и осуществлять экономическое сотрудничество с ней только "в выгодных для японского бизнеса" проектах.
"Разве еще со времен Синдзо Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими "северными островами" не добьемся? Ведь Россия нам ясно на это указывала", – отметил oka.
На прошлой неделе пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что острова Кунашир и Итуруп планируют газифицировать в 2023 году. На них также запустят систему приема, хранения и регазификации СПГ.
Ранее депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки заявил, что территориальные разногласия между Японией и Россией по вопросу южных Курильских островов могут быть решены, лишь пока Владимир Путин остается на посту президента РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: