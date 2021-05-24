В Совфеде ответили на сообщения о планах СССР передать часть Курил Японии

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Сообщение агентства "Киодо" о том, что СССР в начале 1970-х годов был готов передать Японии часть Курил, является фейком. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал публикацию, в которой отмечалось, что Москва пыталась добиться подписания мирного договора с Токио на фоне улучшения отношений двух стран.

"Это самый разгар холодной войны, речи никакой не было о передаче островов, никаких переговоров не шло", – уточнил сенатор.

Он также добавил, что в Японии нередко пытаются привлечь внимание к теме Курильских островов, в том числе и за счет информационных поводов.

"Пусть почитают нашу Конституцию, в соответствии с ней запрещается передавать территорию страны другим государствам", – цитирует Джабарова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе советско-японской декларации 1956 года. Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, выразил готовность страны развивать экономическую деятельность с Москвой на Курилах.

СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.