В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах

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Территориальные разногласия между Японией и Россией по вопросу южных Курильских островов могут быть решены, лишь пока Владимир Путин остается на посту президента РФ, заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки. Об этом сообщает агентство Kyodo.

"Территориальный вопрос удастся решить, лишь пока Путин занимает должность президента РФ. Упустив эту возможность, мы навсегда оставим его нерешенным", – сказал Судзуки.

Источник агентства в канцелярии премьер-министра Японии, в свою очередь, заявил, что готовность Путина к переговорам не гарантирует моментального достижения прорывных договоренностей между сторонами.

"[Путин] продемонстрировал настрой на продолжение переговоров. Однако в правительстве [Японии] нет ни одного человека, который ожидал бы сиюминутного продвижения переговорного процесса", – отметил источник.

Ранее Путин заявил, что Москва готова выстраивать добрососедские отношения с Токио, несмотря на отсутствие твердого ответа по поводу угрозы от японских ракетных систем. Также российский лидер отметил, что принятие поправки к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не подразумевает приостановление переговоров с Японией по мирному договору.

СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.