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Политика

03:33

Байден перечислил условия вступления Украины в НАТО

политика

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Президент США Джо Байден назвал условия, при которых власти Украины смогут рассчитывать на вступление в НАТО. Об этом пишет "Интерфакс".

Байден пояснил, что для вступления в альянс Украине нужно соответствовать ряду критериев.

"Им все еще нужно избавиться от коррупции, а также выполнить остальные критерии, чтобы они попали в план действий", – сказал Байден.

Он также обратил внимание, что вопрос присоединения Украины к НАТО будет зависеть не только от мнения властей Соединенных Штатов.

"Это зависит от всего альянса и от того, как они проголосуют", – подчеркнул американский лидер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что на саммите не будут объявлены сроки вступления в альянс Украины и Грузии. При этом политик отмечал, что Россия не сможет повлиять на данный процесс.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе. Лидеры стран-союзниц альянса планируют обсудить новую стратегическую концепцию до 2030 года, борьбу с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе, Китай, Россию и укрепление технического развития.

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