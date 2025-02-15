Машины МККК прибыли в Газу, где будут освобождены заложники

Фото: ТАСС/АР/Abdel Kareem

Автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) приехали в город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Предположительно там члены радикальных палестинских группировок освободят удерживаемых ими заложников.

Речь идет в том числе об освобождении россиянина Александра Труфанова, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляции арабских телеканалов.

Кадры трансляций свидетельствуют, что медики уже прибыли к месту проведения церемонии освобождения. Планируется, что заложников передадут им в ближайшее время.

Ранее радикальная палестинская организация "Исламский джихад" (группировка "Сарая аль-Кудс") сообщила Труфанову о его освобождении. Отпустить россиянина планируется в рамках принятого с Израилем соглашения.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин указывала, что Труфанова должны освободить на первом этапе сделки. В этот период отпустить российского гражданина также пообещал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ. Он отметил, что этот шаг станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.