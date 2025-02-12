В Кремле рассчитывают на выполнение Израилем и ХАМАС условий перемирия

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Россия рассчитывает на выполнение Израилем и ХАМАС взятых на себя в рамках сделки обязательств, в том числе по вопросам освобождения заложников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Следим (за ситуацией. – Прим. ред.), безусловно. И мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены", – сказал представитель Кремля.

Ранее ХАМАС отложило процесс освобождения новой группы заложников из-за нарушений израильской стороной соглашения о прекращении огня. Отмечалось, что заложники должны были вернуться домой 15 февраля. В движении указали, что нарушения наблюдались на протяжении последних трех недель.

При этом армия Израиля (ЦАХАЛ) пригрозила возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января.