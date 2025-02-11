В ХАМАС возложили на Израиль ответственность за задержки в реализации сделки

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Радикальное палестинское движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за любые трудности по выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В движении подчеркнули, что собираются соблюдать достигнутое соглашение до тех пор, пока "другая сторона выполняет свою часть условий". В ХАМАС указали, что все еще считают гарантами реализации соглашения по Газе всех посредников в лице Египта, Катара и США.

Отдельно в организации прокомментировали слова президента США Дональда Трампа про сектор Газа, назвав их проявлением расизма и призывом к этнической чистке.

Ранее Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это средства налогоплательщиков, однако регион будет в американском владении.

ХАМАС отложило процесс освобождения новой группы заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений израильской стороной соглашения о прекращении огня. В движении указали, что нарушения наблюдались на протяжении последних трех недель.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) пригрозила возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля.