Посол РФ заявил, что парламент Канады состоит из детей нацистов

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В парламенте Канады работают дети и внуки нацистов. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Как он отметил, в Канаде существует большое число мемориалов, посвященных нацистам. Местные общественные организации и неравнодушные граждане просят правительство убрать эти памятники, однако власти считают, что они находятся на частной территории, добавил диппредставитель.

"Конгресс Канады состоит из внуков и детей тех самых нацистов", – указал Степанов.

Генпрокуратура РФ 8 декабря прошлого года потребовала от Канады выдать им украинского нациста Ярослава Хунку, обвиняемого в геноциде во время Великой Отечественной войны. Однако 13 февраля канадская сторона официально отказала Москве в этом, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции.



По данному поводу российские дипломаты организовали встречу с канадскими коллегами. 14 февраля стало известно о просьбе Оттавы дать им дополнительное время на подготовку ответа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не удивлена отказом Канады от экстрадиции в РФ украинского нациста.



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