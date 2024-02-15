15 февраля, 17:34Политика
Посол РФ заявил, что парламент Канады состоит из детей нацистов
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
В парламенте Канады работают дети и внуки нацистов. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Как он отметил, в Канаде существует большое число мемориалов, посвященных нацистам. Местные общественные организации и неравнодушные граждане просят правительство убрать эти памятники, однако власти считают, что они находятся на частной территории, добавил диппредставитель.
"Конгресс Канады состоит из внуков и детей тех самых нацистов", – указал Степанов.
Генпрокуратура РФ 8 декабря прошлого года потребовала от Канады выдать им украинского нациста Ярослава Хунку, обвиняемого в геноциде во время Великой Отечественной войны. Однако 13 февраля канадская сторона официально отказала Москве в этом, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции.
По данному поводу российские дипломаты организовали встречу с канадскими коллегами. 14 февраля стало известно о просьбе Оттавы дать им дополнительное время на подготовку ответа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не удивлена отказом Канады от экстрадиции в РФ украинского нациста.
Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде
Читайте также
- Дед главы МИД Германии был сторонником национал-социализма – СМИ
- РФ будет добиваться справедливого наказания ветерана СС Хунки – МИД