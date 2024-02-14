Песков назвал ожидаемым отказ Канады выдать нациста Хунку в РФ

Фото: depositphotos/selensergen

Москва не удивлена отказом Канады от экстрадиции в РФ украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько), сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Такой ответ был ожидаемым", – сказал Песков.

Обычные жители Канады возмущены прославлением Хунки, который служил в дивизии СС "Галичина", заявил посол России в Оттаве Олег Степанов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Мы не просто видели возмущение, но даже в тех СМИ, которые можно назвать мейнстримными, были выплески эмоций", – сказал он.

Дипломат рассказал, что в адрес посольства приходили письма от обычных канадцев, которые также были возмущены. По его словам, даже живущие в стране украинцы заявляли о своем стыде за эту ситуацию.

Российская Генпрокуратура 8 декабря 2023 года потребовала от Канады выдать им Хунку, обвиняемого в геноциде во время Великой Отечественной войны. Однако 13 февраля канадская сторона официально отказала Москве в этом, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции.



По этому поводу в тот же день российские дипломаты организовали встречу с канадскими коллегами. Однако днем позже, 14 февраля, стало известно о просьбе Оттавы дать им дополнительное время на подготовку ответа по делу Хунки.

Инцидент произошел в конце сентября 2023 года, когда в канадский парламент на выступление президента Украины Владимира Зеленского пригласили ветерана СС Хунку. Его приветствовали лидер Украины и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

После международной реакции спикер палаты общин парламента Энтони Рота извинился за эту ситуацию и ушел в отставку. Сам Трюдо позже также принес свои извинения.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде