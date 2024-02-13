Посольство РФ проведет встречу в МИД Канады из-за отказа выдать нациста Хунку

Фото: ТАСС/Zuma/Justin Tang

Российские дипломаты 13 февраля организуют в МИД Канады встречу из-за отказа в выдаче украинского националиста Ярослава Хунки (Гунько). Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Сегодня запланирована беседа в МИД Канады", – цитирует его ТАСС.

По словам диппредставителя, формальная причина отказа заключается в отсутствии договора об экстрадиции между Канадой и РФ.

Ранее СМИ сообщили, что канадская сторона отказала Москве в выдаче Хунки. В декабре прошлого года Генпрокуратура РФ потребовала от Оттавы выдать служившего в дивизии СС "Галичина" Хунку. Его обвиняют в России в геноциде во время Великой Отечественной войны. МВД РФ заочно объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

Согласно постановлению, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние. Хунка входил в группировку из 12 тысяч человек, которая была создана в 1943 году в Львовской области нацистами. Мужчина участвовал в расстрелах мирных жителей в регионе.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что нацист Хунка в годы Второй мировой войны мог убивать в том числе и канадцев. Российский лидер указал, что в Канаде не могли об этом не знать.

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