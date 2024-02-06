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Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично направлял приглашение нацисту Ярославу Хунке (Гунько) выступить в парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году. Об этом сообщило посольство РФ в Канаде.

"Официально – преступника СС (Ярослава Хунку. – Прим. ред.) в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо", – приводит заявление посольства РИА Новости.

Ранее в СМИ появились фото с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. Подпись к одному из снимков гласила, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Хунку.

Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки и добровольно ушел в отставку.

Трюдо также извинился за чествования ветерана СС. Он назвал этот скандал позором для парламента и Канады.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин указал, что нацист Хунка в годы Второй мировой войны мог убивать в том числе и канадцев. Российский лидер подчеркнул, что в Канаде не могли об этом не знать.

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