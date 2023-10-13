Путин допустил, что нацист Хунка во время Второй мировой войны убивал и канадцев

Фото: kremlin.ru

Нацист Ярослав Хунка (Гунька), который ранее был приглашен в парламент Канады, в годы Второй мировой войны мог убивать в том числе и канадцев. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств СНГ.

Он напомнил, что спикер канадского парламента сказал, что Хунка воевал против русских во время Второй мировой войны. В те годы, подчеркнул президент, против русских воевали нацисты, Адольф Гитлер.

Путин отметил, что в Канаде не могли об этом не знать. Помимо этого, они не могли не знать и о том, что Хунка воевал против канадцев, потому что Канада входила в антигитлеровскую коалицию.

Глава РФ выразил надежду, что в странах СНГ никогда не произойдет нечто подобное, как аплодисменты нацисту. Путин признался, что было отвратительно смотреть, когда президент Украины Владимир Зеленский, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а тому, кто лично истреблял еврейское население Украины.

По словам Путина, чтобы подобного не произошло, нужно знать историю.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки.

Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС.

Трюдо также принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде