Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Хунки – СМИ

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Канадская сторона отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), Оттава сослалась на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российском министерстве иностранных дел.

"Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами", – говорится в сообщении.

В декабре 2023 года Генпрокуратура РФ потребовала от властей Канады выдать служившего в дивизии СС "Галичина" Хунку. Его обвиняют в России в геноциде во время Великой Отечественной войны. МВД РФ заочно объявило его в розыск по статье УК РФ.

Согласно постановлению, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние. Хунка входил в группировку из 12 тысяч человек, которая была создана в 1943 году в Львовской области нацистами. Мужчина участвовал в расстрелах мирных жителей в регионе.

Скандал разразился в конце сентября 2023-го, когда на выступление президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили эсэсовца. Украинский лидер вместе с премьером Канады Джастином Трюдо поприветствовали Хунку.

Спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за эту ситуацию и ушел в отставку. В свою очередь, Трюдо тоже принес извинения после чествования ветерана СС.

Говоря об этой ситуации, Владимир Путин подчеркнул, что нацист Хунка в годы Второй мировой войны мог убивать в том числе и канадцев. Российский лидер указал, что в Канаде не могли об этом не знать.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде