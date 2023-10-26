МВД РФ объявило в розыск украинского националиста Ярослава Хунку

Фото: ТАСС/AP/Patrick Doyle

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку). Его карточка появилась в базе розыска МВД РФ.

Бывшего эсэсовца разыскивают по статье УК РФ.

Ранее в СМИ появились фото с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков сообщалось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки и сам ушел в отставку.

Трюдо тоже принес извинения после чествования ветерана СС. Он назвал этот скандал позором для парламента и Канады.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин указал, что нацист Хунка в годы Второй мировой войны мог убивать в том числе и канадцев. Президент РФ подчеркнул, что в Канаде не могли об этом не знать.

Как уточнил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, Москва будет добиваться справедливого наказания ветерана дивизии СС "Галиция". Для этого будут задействованы все возможные политико-дипломатические каналы.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде