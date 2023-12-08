Генпрокуратура РФ потребовала у Канады экстрадировать бывшего эсэсовца Хунку

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Генпрокуратура РФ потребовала от властей Канады выдать служившего в дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько), которого обвиняют в России в геноциде во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщило ведомство, передает РИА Новости.

"Да, подтверждаем", – уточнил источник.

Ранее в СМИ появились фото с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков сообщалось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки и сам ушел в отставку.

Трюдо тоже принес извинения после чествования ветерана СС. Он назвал этот скандал позором для парламента и Канады.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин указал, что нацист Хунка в годы Второй мировой войны мог убивать в том числе и канадцев. Президент РФ подчеркнул, что в Канаде не могли об этом не знать.

Как уточнил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, Москва будет добиваться справедливого наказания ветерана дивизии СС "Галиция". Для этого будут задействованы все возможные политико-дипломатические каналы.

МФД РФ уже заочно объявило в розыск украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку) по статье УК РФ.



Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде