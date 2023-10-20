РФ будет добиваться справедливого наказания ветерана СС Хунки – МИД

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Россия будет добиваться справедливого наказания ветерана дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунки (Гуньки). Для этого будут задействованы все возможные политико-дипломатические, публичные каналы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева.

По его мнению, правящий режим премьер-министра Канады Джастина Трюдо "безоговорочно поддерживает и пестует неонацистские власти в Киеве", поэтому "шансы на то, что в Оттаве проснется совесть, приближаются к нулю".

Он добавил, что "русофобы будут покрывать под разными предлогами идейно близких к ним укронацистов".

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к Интерполу и Канаде с требованием об экстрадиции Хунки. Подобные преступления не имеют сроков давности, подчеркнул он.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки.

Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС.

Трюдо также принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде