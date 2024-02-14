Канада попросила дополнительное время для ответа по делу нациста Хунки – посол РФ

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Представители МИД Канады во время встречи с российским дипломатом попросили дополнительное время на подготовку ответа по делу украинского националиста Ярослава Хунки (Гунько). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.

"Но будут ли правоохранительные органы Канады изучать его прошлое, его причастность к массовым убийствам, к геноциду – теперь уже по канадским законам?" – задался вопросом Степанов.

Он также поинтересовался, станут ли в Канаде поднимать вопрос о статусе Хунки в стране, о том, как он получил гражданство и был ли он записан как бывший член СС, когда прибыл в Канаду.

Ранее СМИ сообщали о том, что канадская сторона отказала Москве в выдаче Ярослава Хунки, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

Скандал разразился в сентябре прошлого года, когда на выступление президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили эсэсовца Хунку. Украинский лидер вместе с премьером Канады Джастином Трюдо поприветствовали националиста.

Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за эту ситуацию и ушел в отставку. В свою очередь, Трюдо тоже принес извинения после чествования ветерана СС.

В России Ярослава Хунку обвиняют в геноциде во время Великой Отечественной войны. МВД РФ заочно объявило его в розыск по статье УК РФ.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде