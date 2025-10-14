Syria TV: президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву 15 октября

Фото: ТАСС/AP/Andres Kudacki

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с визитом в среду, 15 октября. Об этом сообщает телеканал Syria TV, ссылаясь на свои источники.

При этом цель визита главы государства инсайдер не раскрыл.

Ранее Владимир Путин анонсировал первый российско-арабский саммит 15 октября. Приглашение на мероприятие президент России направил всем лидерам стран Лиги арабских государств (ЛАГ).

Путин выразил уверенность, что встреча поспособствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества между странами. Более того, она должна помочь обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал на заинтересованность политического руководства Сирии в сохранении присутствия России в республике. По его словам, Москва продолжит поддерживать экономику, промышленность, сельское хозяйство и энергетику Дамаска, но с учетом новых условий.