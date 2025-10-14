Байден поблагодарил Трампа за прекращение ближневосточного конфликта

Фото: whitehouse.gov

Бывший президент США Джо Байден поблагодарил в соцсети Х американскую администрацию под руководством Дональда Трампа за прекращение конфликта в секторе Газа.

Экс-глава Штатов выразил надежду на мирное будущее на Ближнем Востоке. Он также отметил усилия своей администрации по прекращению войны, возвращению израильских заложников из плена и оказанию помощи мирным жителям Палестины.

По его словам, "путь к соглашению был нелегким", однако он с облегчением воспринял новость о прекращении огня, возвращении домой "прошедший через невообразимый ад" израильтян и мирного населения анклава, "пережившего неизмеримые потери".

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта в ночь на 9 октября. Через несколько дней ХАМАС передал Красному Кресту всех живых израильских заложников.

На "саммите мира" Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе.